Galatasaray'da yeni transferler sahne alıyor

Galatasaray'da yeni transferlerden Erick Pulgar ve Inaki Pena'nın Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor. Bafetimbi Gomis ise duruma göre süre alabilir.

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Galatasaray'da yeni transferler sahne alıyor
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06 Şubat 2022 12:37
Galatasaray, ligde en kritik sınavlarından birini verecek. Sarı-kırmızılarda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Olası puan kaybında kulüp iyice karışabilir.

6 İSİM YOK!

Galatasaray'da 6 futbolcu ise farklı nedenlerle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne yok. Afrika Uluslar Kupası'ndaki Mustafa Muhammed ile koronavirüs testi pozitif çıkan Omar da kadroda bulunamayacak. Ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda Kayserispor maçında oynayamayacak.

GÖZLER ÜZERLERİNDE OLACAK

Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak. Sarı-kırmızılılar bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.

Pena ve Pulgar'ın 11'de başlaması bekleniyor. Henüz hazır olmadığını söyleyen Gomis ise duruma göre süre alabilir.

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