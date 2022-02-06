Galatasaray'da yeni transferler sahne alıyor

Galatasaray, ligde en kritik sınavlarından birini verecek. Sarı-kırmızılarda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Olası puan kaybında kulüp iyice karışabilir.



6 İSİM YOK!



Galatasaray'da 6 futbolcu ise farklı nedenlerle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne yok. Afrika Uluslar Kupası'ndaki Mustafa Muhammed ile koronavirüs testi pozitif çıkan Omar da kadroda bulunamayacak. Ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda Kayserispor maçında oynayamayacak.



GÖZLER ÜZERLERİNDE OLACAK



Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak. Sarı-kırmızılılar bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.



Pena ve Pulgar'ın 11'de başlaması bekleniyor. Henüz hazır olmadığını söyleyen Gomis ise duruma göre süre alabilir.





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