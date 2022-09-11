Galatasaray'da yeni transferler oynayacak mı?

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu da merak ediliyor.

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Galatasaray'da yeni transferler oynayacak mı?
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11 Eylül 2022 10:48
Galatasaray camiasındaki asıl merakla beklenen konulardan biri, Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu olacak.

Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'a imza attıran Sarı-Kırmızılılar'da, hangi oyuncuların kadroda olacağı, soru işaretleri arasında.

JUAN MATA KADRODA BEKLENMİYOR

Okan hoca, yaz başından beri bireysel çalışan Mata'nın süreye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ancak diğer transferlerin büyük çoğunluğunun kulübedeki yerini alması bekleniyor.  



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