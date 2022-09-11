Galatasaray camiasındaki asıl merakla beklenen konulardan biri, Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu olacak.Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'a imza attıran Sarı-Kırmızılılar'da, hangi oyuncuların kadroda olacağı, soru işaretleri arasında.Okan hoca, yaz başından beri bireysel çalışan Mata'nın süreye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ancak diğer transferlerin büyük çoğunluğunun kulübedeki yerini alması bekleniyor.