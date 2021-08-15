Galatasaray'da yeni transferler Giresunspor maçı kadrosunda

Galatasaray'da yeni transferler Cicaldau ve Nelsson Giresunspor maçı kamp kadrosunda yer aldı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da yeni transferler Giresunspor maçı kadrosunda
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15 Ağustos 2021 14:36
Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Cicaldau'nun yanı sıra yeni transfer Viktor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmamasına rağmen takımla birlikte olması için teknik heyet tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.





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