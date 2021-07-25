Galatasaray'da yeni transfer Boey bu gece geliyor!

Galatasaray'da Celtic'in elinden kapılan ve KAP'a bildirilen Sacha Boey için Rennes'e 1-1.5 milyon Euro arasında para ödeneceği öğrenildi.



Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.



Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı



