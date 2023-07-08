Galatasaray'da yeni sözleşme kararı

Galatasaray, Avrupa'dan talipleri olan Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Fransız sağ bek, yeni sözleşmeyle birlikte maaşını 3 katına çıkartacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni sözleşme kararı
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08 Temmuz 2023 12:15
Galatasaray, geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif almadı.

SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ

Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

MAAŞINI 3'E KATLAYACAK

480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.

Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise düşünülmüyor.

12 MİLYON EURO'YA RET

Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.

GALATASARAY BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo için de kapısını çalan Avrupalı kulüplerden beklediği rakamları alamadı.

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