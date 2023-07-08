Galatasaray'da yeni sözleşme kararı

Galatasaray, geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif almadı.
SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ
Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
MAAŞINI 3'E KATLAYACAK
480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.
Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise düşünülmüyor.
12 MİLYON EURO'YA RET
Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.
GALATASARAY BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo için de kapısını çalan Avrupalı kulüplerden beklediği rakamları alamadı.
SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ
Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
MAAŞINI 3'E KATLAYACAK
480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.
Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise düşünülmüyor.
12 MİLYON EURO'YA RET
Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.
GALATASARAY BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo için de kapısını çalan Avrupalı kulüplerden beklediği rakamları alamadı.