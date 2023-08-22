Galatasaray'da yeni kral Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, Türkiye'de büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performans ile bir kez daha dudak ısırttı, Hagi, Sneijder ve Baros gibi kulübün skorer efsanelerini de geride bıraktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni kral Mauro Icardi
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22 Ağustos 2023 09:01
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla fark yaratmaya devam ediyor.

İki sezondur derbilerde takımını sırtlayan 30 yaşındaki süperstar, iç sahada 17 maçta 10 farklı kulübe 18 gol attı. Zalgiris maçının ardından Trabzonspor karşısında da kazandıran Mauro Icardi, Türkiye'de büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performans ile bir kez daha dudak ısırttı.

EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 6 maçta 8 gol ve 2 asistlik mücadele sergileyen Arjantinli süperstar, Hagi, Sneijder ve Baros gibi kulübün skorer efsanelerini de geride bıraktı.  

 
 

 

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