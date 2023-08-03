Galatasaray'da yeni joker Kerem Demirbay!

Kerem Demirbay'ın, 8 numarada hem de 10 numarada görev yapabilen ve yerli statüsünde sayılacak bir oyuncu olması teknik heyetin elini güçlendiriyor.
Hem 8 hem 10 numara...
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, bu dönemde teknik heyetin yüzünü güldüren en önemli isimlerin başında geliyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala, ilk 11'deki 3. yerliyi bulmakta zorlanan Okan Buruk, Kerem'in transferiyle rahat bir nefes aldı. Hem 8 numarada hem de 10 numarada görev yapabilen solak futbolcu, kısa sürede adını kadroya yazdıracak gibi görünüyor. Ligde Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmasına kesin gözüyle bakılan Okan hoca, Demirbay'ı da yeni 8 numara gelene kadar Oliveira'nın yerinde oynatmayı düşünüyor. 8 numara takviyesinden sonra da lig maçlarında Kerem Demirbay'ın forvet arkasına geçme ihtimali bulunuyor.
32 milyon Euro'ya imza
Galatasaray'ın 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Kerem Demirbay, 2019 yılında Bayer Leverkusen'e tam 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli futbolcu, Hamburg, Dortmund, Kaiserslautern gibi takımlarda da yer almıştı.
Hem 8 hem 10 numara...
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, bu dönemde teknik heyetin yüzünü güldüren en önemli isimlerin başında geliyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala, ilk 11'deki 3. yerliyi bulmakta zorlanan Okan Buruk, Kerem'in transferiyle rahat bir nefes aldı. Hem 8 numarada hem de 10 numarada görev yapabilen solak futbolcu, kısa sürede adını kadroya yazdıracak gibi görünüyor. Ligde Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmasına kesin gözüyle bakılan Okan hoca, Demirbay'ı da yeni 8 numara gelene kadar Oliveira'nın yerinde oynatmayı düşünüyor. 8 numara takviyesinden sonra da lig maçlarında Kerem Demirbay'ın forvet arkasına geçme ihtimali bulunuyor.
32 milyon Euro'ya imza
Galatasaray'ın 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Kerem Demirbay, 2019 yılında Bayer Leverkusen'e tam 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli futbolcu, Hamburg, Dortmund, Kaiserslautern gibi takımlarda da yer almıştı.