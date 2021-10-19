Galatasaray'da yeni joker Alpaslan Öztürk

Galatasaray 1-0 kazanılan Konya maçında sahanın en iyisi olarak stoperde görev yapan Alpaslan Öztürk dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, takımda hangi bölgede ihtiyaç duyulursa orada oynuyor.



Teknik heyet, Alpaslan'ın özverisi ve mücadeleci oyunuyla takımı ateşleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyor.



Sağ ve sol stoper oynayan tecrübeli oyuncunun aynı zamanda sağ bek oynayabilmesi de bir avantaj olarak değerlendiriliyor.



Alpaslan'ın ihtiyaca göre 6 numaralı pozisyonda da değerlendirilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu durum "Yeni joker Alpaslan" yorumlarını beraberinde getirdi.





İLGİLİ VİDEO