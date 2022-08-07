Galatasaray'da yeni hedef: Vlasic

Evander defterini şimdilik kapatan Galatasaray, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da yeni hedef: Vlasic
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07 Ağustos 2022 12:00
Galatasaray 10 numara transferi için başka arayışlara girdi.

Evander defterini şimdilik kapatan Aslan, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı.

WOLVERHAMPTON'LA TRANSFER YARIŞI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi büyük... İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Torino ve Premier Lig ekibi Wolverhampton ile transfer yarışı halinde.

63.8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMESİ YAPILDI

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon euro bedelle transfer oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız 39 kez milli takım forması giydi. Genç yetenek için şimdiye kadar 63.8 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.

ÇOK YÖNLÜ

Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç yıldız, 10 numara bölgesi dışında sağ ve sol kanatta da görev yapıyor.   




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