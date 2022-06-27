Galatasaray'da yeni hedef Onur Bulut

Yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene basan Galatasaray'da, Okan Buruk'un Kayserisporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosyanın yeniden açılacağı bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni hedef Onur Bulut
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27 Haziran 2022 09:30
Galatasaray'ın sağ beke yerli alternatif için arayışları sürüyor.

Mert Müldür için 8 milyon euro isteyen Sassuolo'nun konunun pazarlığa kapalı olduğunu iletmesinden sonra bir değerlendirme yapan sarı-kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edileceği öğrenildi.

OKAN BURUK ONAY VERİRSE...

Yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene basan Cim-Bom'da, Buruk'un Kayserisporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosyanın yeniden açılacağı bildirildi.

MAKSİMUM 1.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Onur için maksimum 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. 



 

 

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