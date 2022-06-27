Galatasaray'ın sağ beke yerli alternatif için arayışları sürüyor.Mert Müldür için 8 milyon euro isteyen Sassuolo'nun konunun pazarlığa kapalı olduğunu iletmesinden sonra bir değerlendirme yapan sarı-kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edileceği öğrenildi.Yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene basan Cim-Bom'da, Buruk'un Kayserisporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosyanın yeniden açılacağı bildirildi.Galatasaray'ın Onur için maksimum 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.