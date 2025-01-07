Galatasaray'da yeni hedef: Amine Gouiri

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, yeni hedefini belirledi.
Fransız basınından Foot Mercato, Galatasaray'ın, Rennes forması giyen Amine Gouiri ile ilgilendiğini duyurdu.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Öte yandan L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Rennes, Gouiri'yi satmayı düşünmüyor. 24 yaşındaki futbolcunun da ara transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılma düşüncesi olmadığı kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından transfer için, "Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz." demişti.
Fransız basınından Foot Mercato, Galatasaray'ın, Rennes forması giyen Amine Gouiri ile ilgilendiğini duyurdu.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Öte yandan L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Rennes, Gouiri'yi satmayı düşünmüyor. 24 yaşındaki futbolcunun da ara transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılma düşüncesi olmadığı kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından transfer için, "Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Elimdeki oyunculardan çok memnunum. Avrupa'da ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz." demişti.