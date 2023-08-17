Galatasaray'da yeni gündem Trabzonspor maçı!

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gözler Trabzonspor ile oynanacak Süper lig maçına çevrilmiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni gündem Trabzonspor maçı!
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17 Ağustos 2023 09:45
Avrupa'da yoluna kazasız devam eden Galatasaray'da rota yeniden lige döndü.

İlk hafta Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ikinci haftada cumartesi akşamı Trabzonspor ile Rams Park'ta oynanacak dev maça konsantre oldu.

Geride kalan süreçte kadro denemeleri yapan ve sık sık ilk 11'i değiştiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında mümkün olan en ideal kadroyu sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılarda Wilfried Zaha ve Lucas Torreira'nın da bu maça ilk 11'de başlaması planlanıyor.

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