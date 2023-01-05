Galatasaray'da yeni golcü: Barış Alper

Sivas deplasmanında uzatmalarda attığı kritik golle Galatasaray'a zaferi getiren Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü karşısında da kafayla ağları sarsarak kendisine güvenen hocasını yanıltmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni golcü: Barış Alper
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05 Ocak 2023 12:15
Baris Alper Yilmaz
Baris Alper Yilmaz
Galatasaray
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'ın hücumdaki sürpriz silahı oldu.

Okan Buruk, Beşiktaş maçında kimsenin beklemediği bir kararla 22 yaşındaki öğrencisini 11'de sahaya sürmüştü. Genç futbolcu, derbide Icardi'ye kafayla harika bir asist yaptı.

Barış Alper, zorlu Sivas deplasmanında ise 73. dakikada oyuna dahil oldu, 90+5. dakikada galibiyeti getiren gole imza attı.

Okan Buruk, öğrencisini ödüllendirdi ve dün de kendisine 11'de şans verdi. Barış Alper, Rashica ile değişerek kanatlarda görev yaptı. Cim Bom'un skorda dengeyi sağlayan golü de bu ikilinin iş birliğiyle geldi.

GOMIS'TEN SONRA FORVETE

16. dakikada Rashica sağdan ortaladı, Barış arka direkten içeri hareketlendi ve iki rakibinin arasından güzel bir kafa vuruşuyla ağları sarstı. Gomis'in oyundan çıkmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu forvet bölgesine geçti. Genç oyuncu yaptığı presle rakip savunmayı zorlarken, son dakikalarda yakaladığı bir fırsattan ise yararlanamadı. Barış Alper dünkü mücadelesiyle Fenerbahçe derbisinde de formayı istediğini gösterdi. 

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