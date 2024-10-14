Galatasaray'da yeni bir ikili doğuyor!

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sahalara dönüşü için vites yükseltirken Gabriel Sara ile idmanlardaki uyumu da dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yeni bir ikili doğuyor!
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14 Ekim 2024 13:29
Sakatlığı nedeniyle neredeyse unutulan Hakim Ziyech, antrenmanlara başlar başlamaz kalitesini de gösterdi.

Faslı oyuncunun idmanların tamamında takımla birlikte çalışması, teknik direktör Okan Buruk'un da moralini yerine getirdi.

Kanatlarda rotasyonda eksik kaldığının altını çizen Buruk, Ziyech'in sahaya çıkacak duruma gelmesini de bekliyor.

YENİ BİR İKİLİ DOĞUYOR

Dün yapılan antrenmanda Ziyech, geri dönüşünün güçlü olacağının sinyalini verirken Gabriel Sara ile de iyi anlaşması yüzleri güldürdü.  

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