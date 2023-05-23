Galatasaray'da yeni 10 numara hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Erden Timur, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Mertens'i yetersiz bulan kurmaylar o bölge için hamle yapacak. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni 10 numara hamlesi!
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23 Mayıs 2023 12:05
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

Cim-Bom, önümüzdeki sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların mutlaka bir 10 numara transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

36 yaşındaki Mertens'in fiziksel olarak özellikle Avrupa arenası için yeterli olmayacağını düşünen Cim-Bom, güçlü ve diri bir 10 numarayı kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi beklenen Erden Timur'un, başta bu bölge olmak üzere, çeşitli mevkiler için belirlenen isimlerin temsilcileriyle görüşmeler yapacağı belirtildi. 

 
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