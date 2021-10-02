Galatasaray'da Yedlin ilk 11'e dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim'in, Rize deplasmanında Sacha Boey'u dinlendirip ilk 11'de DeAndre Yedlin'e görev vermesi planlanıyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Yedlin ilk 11'e dönüyor
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02 Ekim 2021 10:47
Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Marsilya maçıyla formasına kavuşan Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber gelmişti.

Karşılaşmanın 65.dakikasında sakatlanan Sacha Boey, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SACHA BOEY'UN YERİNE YEDLIN

Teknik direktör Fatih Terim'in, Rize deplasmanında Sacha Boey'u dinlendirip ilk 11'de DeAndre Yedlin'e görev vereceği öğrenildi. Yedlin, Marsilya maçında formasını Sacha Boey'e kaptırmıştı.


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