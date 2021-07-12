Galatasaray'da Yedlin için veda sinyalleri

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Newcastle United'dan bedelsiz olarak transfer ettiği DeAndre Yedlin için ayrılık ihtimali doğdu

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Galatasaray'da Yedlin için veda sinyalleri
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12 Temmuz 2021 11:30
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan DeAndre Yedlin'le yollar ayrılabilir.

Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Yedlin için Amerikan basını, oyuncunun eski takımı Seattle Sounders'ın devrede olduğunu iddia etti. Haberde, "Zaman zaman başarılı performanslarına rağmen Yedlin'in kadrodaki yeri istikrarsız. Yedlin'in bonservissiz ayrılma durumu ortaya çıktı. Yedlin daha önce geri dönebileceğini söylemişti. Seattle'da yaşayan ailesiyle her an buluşabilir" denildi.

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yedlin'in geri dönüşe sıcak baktığı ancak henüz kesin bir karar vermediği aktarıldı.

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin sarı kırmızılılarda çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı

SAĞ BEK TRANSFERİNDE NELER OLUYOR?

Sağ bek arayan Galatasaray'da genç bir isim gündeme geldi. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Udinese Kulübü'nün istediği 4 milyon Euro'yu yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor'un yükselen yıldızı İsmail Çokçalış'a talip oldu. Yeşil beyazlı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 2 milyon Euro talep etti. Borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor'un ayrıca '2 milyon Euro'nun tamamını peşin ödeme' şartını ileri sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan İsmail Çokçalış, 1 gol attı.


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