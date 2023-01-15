Galatasaray'da yasak kalktı, ilk transfer geliyor!

Lucas Torreira'nın menajerinin şikayeti üzerine getirilen sınırlamaya anında müdahale edildi. Yasak pazartesi günü resmen kalkacak ve Uğur Çiftçi transferi açıklanacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yasak kalktı, ilk transfer geliyor!
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15 Ocak 2023 09:58
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın menajeri, 18 bin 500 dolar tutarındaki alacakları ödenmediği için kulübü FiFA'ya şikayet etti.

Menajerin şikayetini haklı bulan FIFA, Galatasaray'a Transfer yasağı koydu. FIFA kararının ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim menajerin alacaklarını dün ödedi.

Yasağın pazartesi günü resmen kaldırılmasının ardından Sivasspor'dan alınan Uğur Çiftçi'nin transferinin açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan İsviçre'nin Blick gazetesi, Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic için, "Takımda bir geleceği yok gibi görünüyor. İşaretler ayrılacağını gösteriyor" diye yazdı. 

 
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