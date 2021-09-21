Galatasaray'da yara sarma haftası!

Kasımpaşa ve Trabzon beraberliğinin ardından evinde Alanya'ya kaybeden Galatasaray'da moraller bozuk.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yara sarma haftası!
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21 Eylül 2021 11:47
Lazio zaferiyle Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları, Galatasaray 'da moralleri sıfır seviyesine indirdi. 2- 0'dan 2-2'ye gelen iki maç; Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliklerinin ardından, kendi evinde Alanyaspor 'a yenilen ve taraftarıyla da arası açılan Sarı-Kırmızılı takımda, yaraları sarma planları yapılıyor. Bu doğrultuda yarın oynanacak Kayserispor deplasmanı ve pazar günü Türk Telekom'daki Göztepe maçı bir fırsat olarak görülüyor. Aslan'ın hocası Fatih Terim, bu iki sınavdan çıkarılacak 6 puanla birlikte hem takımın toparlanacağını hem de taraftarla aradaki buzların eriyeceğini düşünüyor.

Geç de olsa rotasyon...

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası, "Rotasyona gitmediğim için pişmanım" mesajını veren Fatih Terim, gecikmeli de olsa Kayseri deplasmanında rotasyon yapmaya hazırlanıyor. Üst üste oynanan maçların ardından yorgun düşen birçok oyuncuyu dinlendirmeyi düşünen Terim, kulübede şans bekleyen isimleri sahaya sürerek kadrodaki herkesi hazır tutmayı planlıyor.

Köprüden önce son çıkış!

Kayseri'den beklenen 3 puan çıkarılırsa, bir sonraki sınav olan Göztepe karşısında aslarla yedeklerin bir arada olduğu bir formül düşünülüyor. Fatih hoca, Florya'da ekibiyle birlikte yaptığı son toplantıda, bu iki mücadeleden 6 puan almaları halinde, Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına da moralli çıkacaklarını ve bu olumlu tablonun, sezonun ilk yarısına aynı şekilde yansıyacağını ifade etti. Teknik ekip, tam tersi bir sonuçta ise kendilerini zor günler beklediğinin de farkında.


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