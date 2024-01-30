'da transferde gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray'daSarı-Kırmızılılar uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarında olan Sacha Boey'i, Bayern Münih'e göndermişti. 30+5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle rekor kıran Fransız sağ bek, Alman ekibine imzayı attı.Sarı-Kırmızılılar'la Angelino'nun yolları resmen ayrıldı.Sezon başında Leipzig'den kiralanan İspanyol sol bek, 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesine 1 maç kala Galatasaray'da kadro dışı kalmıştı.Kiralık sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu, dün Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçti.İtalyan kulübünün de Angelino'yu 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı bildirildi.Aslan'da bir ayrılık da Afrika Kupası'ndan sonra yaşanacak gibi görünüyor. . Ülkesi Fas'la turnuvaya devam eden Hakim Ziyech'in, Katar kulübü Al Sadd'la anlaştığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi de bu transfere izin vermiş durumda.Ayrıca Brezilyalı sağ açık Tete'nin de Zenit'le transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. Taraflar anlaşmaya varmak üzere.Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta forma giyerken 4 gol attı ve 2 asist yaptı.Tete ise bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 28 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı, 3 de asiste imza attı.