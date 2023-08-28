Galatasaray'da yapılanmanın maliyeti: 5.3 milyon euro

Yeni sezon öncesi takımda ciddi bir yapılanmaya giden Galatasaray'da, şu ana kadar kasa 5.3 milyon euro eksi yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yapılanmanın maliyeti: 5.3 milyon euro
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28 Ağustos 2023 09:51
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 10:06
Kadroda yeniden yapılanmaya giren Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Gomis, Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Adekugbe'ye veda etti.

8.75 MİLYON EURO GELİR

Emre Kılınç ve Alpaslan Öztürk ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar; Taylan Antalyalı, Cicaldau, Yusuf Demir üçlüsünü bedelsiz kiraladı.

Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın satışından ise 8.75 milyon euro kasaya girdi. Kiralık giden Ross, Zaniolo ve Yunus'tan ise 5 milyon 750 bin euro gelir elde etti.



5.3 MİLYON EURO EKSİDE

Zaha, Tete ve Ziyech gibi dünya yıldızlarına bonservis ödemeyen Galatasaray'a Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Siraçhan Nas, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Icardi'nin maliyeti 18.3 milyon Euro oldu. Angelino'nun kiralama bedeli ise 1.5 milyon Euro. Gelenler ve gidenler kıyaslandığında mevcut durumda kasa eksi 5.3 milyon Euro (151 milyon TL).



 
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