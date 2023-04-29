Son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu, repertuarına frikikleri de kattığını Kayserispor karşısında attığı golle göstermişti. Genç yıldız, idmanlarda bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.
Genelde Oliveira'nın duran topları kullandığı Aslan'da, yakın mesafeden vuruşlar artık Kerem'in olacak.
BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR
Bu sezon 28 lig maçında 9 kez ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçını da boş geçmek istemiyor.
Genelde Oliveira'nın duran topları kullandığı Aslan'da, yakın mesafeden vuruşlar artık Kerem'in olacak.
BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR
Bu sezon 28 lig maçında 9 kez ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçını da boş geçmek istemiyor.