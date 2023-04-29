Galatasaray'da yakın mesafe artık Kerem'in

Genelde Sergio Oliveira'nın duran topları kullandığı Galatasaray'da, yakın mesafeden vuruşlar artık Kerem Aktürkoğlu'nun olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yakın mesafe artık Kerem'in
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29 Nisan 2023 11:11
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu, repertuarına frikikleri de kattığını Kayserispor karşısında attığı golle göstermişti. Genç yıldız, idmanlarda bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Genelde Oliveira'nın duran topları kullandığı Aslan'da, yakın mesafeden vuruşlar artık Kerem'in olacak.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR

Bu sezon 28 lig maçında 9 kez ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçını da boş geçmek istemiyor. 

 
 

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