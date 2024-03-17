Galatasaray'da Vinicius siftah yaptı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, Süper Lig'de ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Vinicius siftah yaptı
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17 Mart 2024 19:06
Son güncelleme 17 Mart 2024 19:07
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızlıların ara transfer döneminde İngiltere ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, bu maça kadar Süper Lig'de 5, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıktı.

Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece kupada Teksüt Bandırmaspor'a karşı gol attı.

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