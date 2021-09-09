Galatasaray'da Vilhena transferi Babel'den döndü

Galatasaray'ın transferin son gününde Vilhena için anlaşmaya vardığı ancak Babel ile yollarını ayıramayınca transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Vilhena transferi Babel'den döndü
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09 Eylül 2021 08:11
Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı.

Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı. Yönetim, Krasnodar formasını giyen Tonny Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı.

Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti. Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklifini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi. Başakşehir'in son dakikada DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da gelen bilgiler arasında.


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