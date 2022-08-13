Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi!

Sevilla'nın Victor Nelsson için yaptığı teklif, G.Saray cephesinden sert bir karşılık buldu.Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Danimarkalı stoper için sarı kırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'yu istiyor.Sevilla Sportif Direktörü Monchi, 23 yaşındaki oyuncunun aklını çelerek bu transferi Marcao örneğindeki gibi daha ucuza bitirmeyi planlasa da bu kez oyuncunun 4 yıllık kontratı nedeniyle G.Saray'ın eli daha güçlü.İlk temaslarda Aslan'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerilse de bu teklif hemen geri çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim 20 milyon Euro nakit artı bonuslar karşılığında oyuncunun ayrılmasına sıcak bakabileceği mesajını Endülüs ekibine iletti.