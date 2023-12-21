Galatasaray'da Victor Nelsson "dalya" dedi

Fatih Karagümrük mücadelesine 11'de başlayan Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla tam 100. maçına çıktı Victor Nelsson, 'dalya' dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Victor Nelsson 'dalya' dedi
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21 Aralık 2023 12:38
Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 80, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 100 maçta görev yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Danimarkalı futbolcu, geride kalan 100 müsabakada 2 gol sevinci yaşadı.

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