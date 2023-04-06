Galatasaray'da Victor Nelsson aranıyor

Galatasaray, savunmada Victor Nelsson'u arıyor. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun yokluğunda iki kritik mağlubiyet aldı.



Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulmuştu. Nelsson'un cezalı olduğu karşılaşmada, Abdülkerim - Kaan ikilisi forma giymişti.



Victor Nelsson, son olarak Medipol Başakşehir ile oynanan kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.



Bu sonuçların ardından teknik heyetin, sezon sonuna dek Nelsson'a 11'de görev vereceği belirtiliyor.









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