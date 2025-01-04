Galatasaray'da veliaht prens Ahmed Kutucu

Eyüpspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın uzun vadeli planlamasında yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da veliaht prens Ahmed Kutucu
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04 Ocak 2025 10:23
Eyüpspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın uzun vadeli planlamasında yer alıyor. Kanatlarında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü kullanan sarı-kırmızılılar, iki oyuncudan da beklediği katkıyı aldı.

VELİAHT PRENS KUTUCU

Avrupa'dan teklifler gelen Barış ve Yunus'un satılma ihtimalini dikkate alan yönetim, yerli yıldızların alternatifini aynı bölgede benzer performansa imza atan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu belirledi.

SEZON SONUNDA GİRİŞİM

Nelsson ve Hakim Ziyech yerine yabancı takviyeler yapacak sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Ahmed için girişimde bulunacak. Eyüpspor'un 2000 doğumlu milli futbolcu için 7 milyon euro bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.



 
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