Galatasaray'da veda kararı askıya alındı!

Tanguy Ndombele ile daha önce yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Fransız oyuncunun Konyaspor maçındaki performansı sonrası bu kararı şimdilik askıya aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da veda kararı askıya alındı!
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10 Ocak 2024 08:52
Galatasaray'da eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer bulan Tanguy Ndombele, kendisine verilen son şansı iyi kullandı.

GÖNDERİLMESİ ASKIYA ALINDI

Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncunun performansından memnun kalırken ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldı.

Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.

SATIN ALMASI ZORUNLU DEĞİL

27 yaşındaki oyuncunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, olası fesihte bu rakamın tamamını ödemek yerine Ndombele'den sezonun ikinci yarısında faydalanma kararı aldı.

Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele'nin, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.

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