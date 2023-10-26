Galatasaray'da Vecino pişmanlığı!

Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Galatasaray, taraftarını mutlu etti.
Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi. "Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin oyunun son bölümünde yaşadığı problem ise akıllara, yaz transfer döneminde adı gündeme gelen bir oyuncuyu getirdi.
YENİ TRANSFERLERDEN KATKI AZ
Buruk'un alınmasını çok istediği Matias Vecino ısrarında haklı olduğu ortaya çıktı.
Yeni transferler Ndombele ve Ziyech hâlâ hazır seviyeye gelmezken, görüşmelerde pürüzler aşılamayınca Lazio'da kalan Vecino, sarı- kırmızılı takıma ilaç olabilirdi.
Uruguaylı orta sahanın rolü Kaan Ayhan'a verildi ancak Kaan-Torreira ikilisinin nefesi Bayern Münih maçında 90 dakikaya yetmedi.
50 yaşındaki çalıştırıcının Sergio Ramos'a tercih ettiği Davinson Sanchez ise performansıyla hocasını haklı çıkaran bir diğer isim oldu.
Yenilerden Zaha ve Tete beklentileri karşılayamazken, Angelino hayal kırıklığı yarattı.
Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi. "Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin oyunun son bölümünde yaşadığı problem ise akıllara, yaz transfer döneminde adı gündeme gelen bir oyuncuyu getirdi.
YENİ TRANSFERLERDEN KATKI AZ
Buruk'un alınmasını çok istediği Matias Vecino ısrarında haklı olduğu ortaya çıktı.
Yeni transferler Ndombele ve Ziyech hâlâ hazır seviyeye gelmezken, görüşmelerde pürüzler aşılamayınca Lazio'da kalan Vecino, sarı- kırmızılı takıma ilaç olabilirdi.
Uruguaylı orta sahanın rolü Kaan Ayhan'a verildi ancak Kaan-Torreira ikilisinin nefesi Bayern Münih maçında 90 dakikaya yetmedi.
50 yaşındaki çalıştırıcının Sergio Ramos'a tercih ettiği Davinson Sanchez ise performansıyla hocasını haklı çıkaran bir diğer isim oldu.
Yenilerden Zaha ve Tete beklentileri karşılayamazken, Angelino hayal kırıklığı yarattı.