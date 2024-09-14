Galatasaray'da Vargas gerçeği!

Galatasaray'ın gündemine gelen Ruben Vargas transferinin gerçekleşmeme nedeni ortaya çıktı.
Roma'dan cuma sabah saatlerinde Almanya'ya geçen Galatasaraylı yöneticiler, Freiburg'tan Roland Sallai'yi, transferin son gününe yetiştirebilmek için çaba gösterdi ve başarı sağladı.
Diğer taraftan, Galatasaray'da transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için de girişim oldu.
26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen, kulübüyle anlaşılamadı.
Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.
VARGAS'IN PERFORMANSI
Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.
Roma'dan cuma sabah saatlerinde Almanya'ya geçen Galatasaraylı yöneticiler, Freiburg'tan Roland Sallai'yi, transferin son gününe yetiştirebilmek için çaba gösterdi ve başarı sağladı.
Diğer taraftan, Galatasaray'da transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için de girişim oldu.
26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen, kulübüyle anlaşılamadı.
Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.
VARGAS'IN PERFORMANSI
Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.