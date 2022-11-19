Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanacak.Sarı kırmızılılarda hem gelecek, hem de gidecek oyuncular hemen hemen netleşti. Cimbom bu bağlamda, Patrick van Aanholt ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.Sarı kırmızılıların önceliği, Patrick van Aanholt ile anlaşma sağlamak. Karşılıklı görüşmelerde mutabakat sağlanamaması halinde, başka bir çözüm yolu denenecek. İstanbul devi, Hollandalı futbolcu ile karşılıklı fesih yoluna gidebilir.Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın oynadığı son 6 karşılaşmada forma şansı bulamamıştı. Cimbom, van Aanholt ile yollarını ayırırsa, tazminat ödeyecek. Aktarılan bilgilere göre bu rakam, 3.5 milyon euro yani yaklaşık 68 milyon TL.Geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asist yaptı. Hollandalı, teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik milli takım kadrosuna da davet alamamıştı. Patrick van Aanholt daha önce Crystal Palace, Sunderland, Vitesse, Leicester City, Chelsea, Newcastle United ve Coventry ekiplerinde de forma giymişti. Hollandalı futbolcu bu sezon 786 dakiya 2 asist sığdırdı ve gol atamadı.