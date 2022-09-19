Galatasaray'da van Aanholt'a yol gözüktü

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da van Aanholt'a yol gözüktü
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19 Eylül 2022 08:18
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandal futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.

DEVRE ARASINDA YOLCU

32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor. 

 

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