Galatasaray'da uzun süredir çözülmeyen sol bek problemi, devre arası transferiyle çözüme kavuştu.
Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, geldiği günden itibaren takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Sarı-Kırmızılılar, daha önce Kazımcan Karataş, Derrick Köhn, Angelino ve İsmail Jakobs gibi isimlerle bu bölgeyi denemişti ancak verim alamamıştı. Jakobs'un heyecan verici performansı sakatlıklarla kesilmişti.
Eren Elmalı ise teknik direktör Okan Buruk'un güvenini kazanarak, bir anda ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki etkili performansı, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
PERFORMANSI
A Milli Takım forması da giyen Elmalı, Galatasaray ile çıktığı 8 maçta 2 asist yaptı.
Galatasaray'da uzun süredir aradığını buldu!
Galatasaray, devre arası transferi Eren Elmalı ile uzun süredir çözülemeyen sol bek sorununu aşarak büyük bir istikrar yakaladı.
07 Nisan 2025 11:35
Galatasaray'da uzun süredir çözülmeyen sol bek problemi, devre arası transferiyle çözüme kavuştu.
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