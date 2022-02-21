Galatasaray'da umutlar yine Kerem'de

İzmir'de Göztepe ile çok kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da en büyük umut Kerem Aktürkoğlu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da umutlar yine Kerem'de
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21 Şubat 2022 10:34
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da en büyük silah Kerem Aktürkoğlu.

Galatasaray'ın attığı son 16 golün sekizinde imzası olan genç futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 3 kez de asisti ile skora katkı sağladı

Milli futbolcu, İzmir deplasmanında teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu olacak.

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