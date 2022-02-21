Galatasaray'da umutlar yine Kerem'de

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da en büyük silah Kerem Aktürkoğlu.



Galatasaray'ın attığı son 16 golün sekizinde imzası olan genç futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 3 kez de asisti ile skora katkı sağladı



Milli futbolcu, İzmir deplasmanında teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu olacak.





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