Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi

Galatasaray, Inaki Pena'nın bonservisi için Barcelona'nın nabzını yoklarken, yeni sezon çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Galatasaray'ın listesinin iki numarası ise Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Kasımpaşa formasıyla harika bir performans ortaya koyan Umut, 14 gol-7 asistle sezona damgasını vurdu ve A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.



Lacivert-beyazlılar, Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı. Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut Bozok için teklif yapma kararı verdi.



Kasımpaşa 1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için 5 milyon Euro fiyat belirlerken G.Saray ise ilk etapta takas teklifi ile kapıyı çalacak.





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