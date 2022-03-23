Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi

Galatasaray'da yeni sezon için transfer gündemine Umut Bozok da girdi.

Abone Ol
Galatasaray'da Umut Bozok sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 09:25
Galatasaray, Inaki Pena'nın bonservisi için Barcelona'nın nabzını yoklarken, yeni sezon çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Galatasaray'ın listesinin iki numarası ise Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Kasımpaşa formasıyla harika bir performans ortaya koyan Umut, 14 gol-7 asistle sezona damgasını vurdu ve A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.

Lacivert-beyazlılar, Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı. Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut Bozok için teklif yapma kararı verdi.

Kasımpaşa 1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için 5 milyon Euro fiyat belirlerken G.Saray ise ilk etapta takas teklifi ile kapıyı çalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.