Galatasaray'da üç maç için 10 milyon TL prim kararı

Galatasaray'da, Lokomotiv Moskova, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçları için 10 milyon TL prim açıklandı.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'da üç maç için 10 milyon TL prim kararı
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04 Kasım 2021 10:22
Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin kararı ile başarıyı ödüllendirme adına 'prim' sistemi devreye sokulurken 3 maç için de önemli bir miktar belirlendi.

Gaziantep karşısında 2-0 galip gelen Galatasaray'da, Lokomotiv Moskova, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe derbisi için 10 milyon TL prim açıklandı. Bu maçların kazanılması durumunda toplam 10 milyon TL prim verilecek.

Sarı kırmızılılar, Moskova'yı mağlup etmeleri halinde Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atacak.

Ligde de iki galibiyet alınırsa saha içi başarıları sonrasında oyuncular da ödüllendirilecek. 

 

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