Galatasaray'da üç imza!

İç transfer kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, tam üç oyuncusuyla anlaşmaya vardı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcu Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme uzatıldığı açıklandı.



Galatasaray, Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Sarı kırmızılılardan yapılan son açıklamada ise kaleci İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



2019 yılında bedelsiz olarak Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan, toplam 76 maçta forma giyerken 2 gol atıp 8 asist yaptı.



Standard Liege'den 2019 senesinde 5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen Luyindama ise 75 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı yaptı.



TAYLAN: "ÇOCUKLUK HAYALİM"



Taylan Antalyalı: "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı yaşıyorum. Çok önemli başarılara imza atmak istiyorum. Onun için buradayım. Takıma, camiada katkıda bulunmak istiyorum."



LUYINDAMA: "GÜVENDİKLERİ İÇİN MUTLUYUM"



Christian Luyindama: "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bana güvendikleri için mutluyum. Bu beni daha da motive edecek. Galatasaray için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."



İSMAİL ÇİPE: "HİZMETLERİM DEVAM EDECEK"



İsmail Çipe: "Galatasaray'a 11 yıl önce geldim. İnşallah bundan sonraki süreçte Galatasaray'a hizmet edeceğim."









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