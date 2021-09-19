Galatasaray'da üç futbolcuya tepki

Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı maç sırasında ve sonrasında taraftarlar, bazı futbolculara tepki gösterdi.



MAÇ İÇİNDE PROTESTO



Karşılaşma sırasında DeAndre Yedlin ve Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarların protestolarına maruz kaldı. Tribünler, iki futbolcuyu da ıslıkladı.



BABEL'DEN TEPKİLERE ALKIŞ



Mücadele sonrasında oyuna giremeyen yedek futbolcular ve karşılaşmada az süre alan isimler, rejenerasyon için yeniden sahaya çıktı. Babel'e bu sırada tepkiler devam etti. Hollanda futbolcu, tribünlere alkışla yanıt verdi. Bu hareket sonrası bazı taraftarların Babel'e tepkisi daha da arttı.



"ÇIKAR O FORMAYI ÖME BAYRAM"



Öte yandan Galatasaray taraftarının sıkça tepki gösterdiği isimlerden Ömer Bayram, yine protestoya maruz kaldı. "Üstündeki o formayı çıkar" tepkileriyle karşılaşan Ömer Bayram, hemen içeri girdi. Ömer Bayram'ın soyunma odasında moralinin bozuk olduğu ve bu tepkilere çok üzüldüğü öğrenildi.



