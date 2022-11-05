Galatasaray'da tüzük değişikliği yapılamadı!

Galatasaray Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, 900 imza toplanamadığı için gerçekleştirilemedi. İmza sayısı 672'de kaldı.



Sarı-kırmızılı kulüpte, tüzük tadil genel kurulunda ibra ve birçok konuyla ilgili değişiklikler planlanıyordu. Ancak 900 imza toplanamadığı için bu plan hayata geçirilemedi.



DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI





"Belirli bir sayıya ulaşmamız gerekiyordu ama bu mümkün olmadı." diyen Dursun Özbek daha sonra şöyle konuştu;



"Bize bu onurlu görevi vermenizin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. İlk gün söylediğim gibi, amacımız Galatasaray'ı sürdürülebilir sportif başarıya sahip güçlü bir spor kulübü olup bizden sonra gelecek olan nesile bırakmak.



Mecidiyeköy projesinde 180 rezidans, 5 tane de ticari yer söz konusu. Buradan elde edilecek fonun iki şekilde kullanılması hedefleniyor. Yaklaşık 1,5 Milyar TL gibi hasılat bekliyoruz. Bunun bildiğiniz gibi yarıya yakın kısmı, Bankalar Birliği anlaşması gereği, 2,2 Milyar TL'lik borcun bir kısmını ödeyeceğiz. Yaklaşık 800 Milyon TL bu borcun kısmen kapanması için kullanılacak. Geriye kalan 750 Milyon TL, Kemerburgaz inşaatında kullanılacak. Ayrıca Florya'daki projenin tamamlanması için de kullanacağız. Mecidiyeköy'de satış ofisimiz hazır. Yabancılara satış konusunda da ihale yaptık. Galatasaraylıların bu projeye ilgi göstermesini rica ediyorum.



Buraya gelenlere teşekkür ederim. Galatasaray'ın problemlerini sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Desteğiniz olmadan, söz konusu projelerde başarılı olmamız mümkün değil. Bundan sonra da yaptığımız geliştirmelerle ilgili bize desteğinizi esirgemeyin.



Aynen devam edeceğiz. Galatasaray'ın barışa ihtiyacı var. Projelerimizi geliştireceğiz ve sürdürülebilir bir hayata geçmek için elimizden geleni yapacağız. Katılım sağlayan değerli üyelerimize teşekkür ederim. Çalışmalarımız devam edecek. Genel Kurul her şeyin üzerinden. Bundan sonra genel kurulun nabzını tutacağız ve o şekilde devam edeceğiz. "



TÜZÜK TADİLİNDE NELER VARDI?



Hazırlanan tüzük tadil tasarısında, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi önemli maddeler yer alıyordu.



