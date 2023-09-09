Milli arada gelecek maçlar için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tek hedef UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 20 Eylül'de oynanacak Kopenhag maçına tam kadro çıkabilmek.
Aslan'da bir tarafta sakatlığı bulunan isimler diğer tarafta ise hazır olmayan oyuncuların akıbeti merakla ediliyordu. Cim-Bom'da kulüp doktoru Yener İnce önceki akşam antrenmanı öncesinde Wilfried Zaha, Ziyech, Ndombele ve Icardi'nin durumları hakkında bilgi verirken olumlu ifadeler kullanması sevinç yarattı. Sarı-kırmızılıların birinci forveti Icardi'nin bugün takımla antrenmanlara başlayacağı, Ziyech'in ise önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü, Zaha'nın ise perşembe veya cuma günü takımla idmanlara çıkacağı açıklanmıştı.
BURUK, İLK MAÇI ÇOK ÖNEMSİYOR
Ziyech ve Zaha'nın, milli aradan sonra hafta sonunda oynanacak Samsunspor maçında değerlendirilmesinin düşünülmediği öğrenildi. Her iki yıldızın da 20 Eylül'deki Kopenhag maçına kadar daha hazır hale gelmesinin bekleneceği ve bu karşılaşmada oynatılmasının planlandığı belirtildi. Yine birkaç kilo fazlası olan Ndombele'nin de Samsun deplasmanında süre alıp, Kopenhag karşısına 11'de çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi. Gruptaki ilk maçı çok önemseyen Okan Buruk, takımın son durumuna göre tercihlerini yapacak.
Aslan'da bir tarafta sakatlığı bulunan isimler diğer tarafta ise hazır olmayan oyuncuların akıbeti merakla ediliyordu. Cim-Bom'da kulüp doktoru Yener İnce önceki akşam antrenmanı öncesinde Wilfried Zaha, Ziyech, Ndombele ve Icardi'nin durumları hakkında bilgi verirken olumlu ifadeler kullanması sevinç yarattı. Sarı-kırmızılıların birinci forveti Icardi'nin bugün takımla antrenmanlara başlayacağı, Ziyech'in ise önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü, Zaha'nın ise perşembe veya cuma günü takımla idmanlara çıkacağı açıklanmıştı.
BURUK, İLK MAÇI ÇOK ÖNEMSİYOR
Ziyech ve Zaha'nın, milli aradan sonra hafta sonunda oynanacak Samsunspor maçında değerlendirilmesinin düşünülmediği öğrenildi. Her iki yıldızın da 20 Eylül'deki Kopenhag maçına kadar daha hazır hale gelmesinin bekleneceği ve bu karşılaşmada oynatılmasının planlandığı belirtildi. Yine birkaç kilo fazlası olan Ndombele'nin de Samsun deplasmanında süre alıp, Kopenhag karşısına 11'de çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi. Gruptaki ilk maçı çok önemseyen Okan Buruk, takımın son durumuna göre tercihlerini yapacak.