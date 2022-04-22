Galatasaray'da tüm gözler mahkemede!

Galatasaray'da kritik gün geldi. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün üyelerden avukat Fırat Develioğlu'nun başvurusuyla ilgili karar verecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tüm gözler mahkemede!
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22 Nisan 2022 08:05
10. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün Galatasaray üyelerinden avukat Fırat Develioğlu'nun genel kurul kararına koydurduğu tedbir başvurusuyla ilgili karar verecek.

Mahkeme tedbir kararını kaldırmazsa 30 Nisan'da seçim gerçekleşmeyecek. Saat 11.00'deki duruşmaya başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda üyenin katılacağı öğrenildi.

Hakimin tedbir kararını kaldırmaması halinde Başkan Burak Elmas'ın yeni bir seçim takviminin belirlenmesi için harekete geçmesi bekleniyor.

Başkan Elmas seçim için muhataplarına garanti vermişti.

 

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