Galatasaray'da tüm gözler Icardi ile Kerem'de

Galatasaray'da Alanyaspor maçında tüm gözler Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tüm gözler Icardi ile Kerem'de
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25 Kasım 2023 10:20
Son güncelleme 25 Kasım 2023 10:28
Milli ara sonrası ilk sınavına Alanyaspor önünde çıkacak Galatasaray'da gözler hücum hattında olacak.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan İcardi, sonrasında oynanan Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

Tangocu; bu süreçte Bayern ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

ATMAYI, ATTIRMAYI UNUTTULAR

Icardi Avrupa'daki ilk 7 maçında da 5 gol bulmuştu. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu da 6 maçtır sessiz.

Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 Ekim'deki Manchester United deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Aslan; bu ikilinin skor katkısı yapmadığı maçlarda zorlanmıştı.

Gözler, milli arada sakatlığını atlatan ve zayıflayan Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nda olacak.



 
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