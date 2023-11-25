Galatasaray'da tüm gözler Icardi ile Kerem'de

Milli ara sonrası ilk sınavına Alanyaspor önünde çıkacak Galatasaray'da gözler hücum hattında olacak.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan İcardi, sonrasında oynanan Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.
Tangocu; bu süreçte Bayern ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.
ATMAYI, ATTIRMAYI UNUTTULAR
Icardi Avrupa'daki ilk 7 maçında da 5 gol bulmuştu. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu da 6 maçtır sessiz.
Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 Ekim'deki Manchester United deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Aslan; bu ikilinin skor katkısı yapmadığı maçlarda zorlanmıştı.
Gözler, milli arada sakatlığını atlatan ve zayıflayan Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nda olacak.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan İcardi, sonrasında oynanan Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.
Tangocu; bu süreçte Bayern ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.
ATMAYI, ATTIRMAYI UNUTTULAR
Icardi Avrupa'daki ilk 7 maçında da 5 gol bulmuştu. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu da 6 maçtır sessiz.
Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 Ekim'deki Manchester United deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Aslan; bu ikilinin skor katkısı yapmadığı maçlarda zorlanmıştı.
Gözler, milli arada sakatlığını atlatan ve zayıflayan Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nda olacak.