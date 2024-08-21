Galatasaray'da tüm gözler Icardi'de

Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçta gözler Mauro Icardi'de olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da tüm gözler Icardi'de
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21 Ağustos 2024 10:41
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda bu maçta tüm gözler Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Konya deplasmanında bir asist yapan, bir golü ise VAR'a takılan Mauro Icardi, Young Boys karşısında Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olacak.

Arjantinli yıldızı; Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech gibi isimler destekleyecek.

Icardi, geçen sezon Avrupa'da Olimpia Ljubljana, Molde, Manchester United, Bayern Münih ve Sparta Prag filelerine toplam 6 gol atmıştı.

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