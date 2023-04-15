Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe kazanınca, puan farkı 6'ya inmişti. Sarı-Kırmızılı futbolseveler, şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Statta 42 binden fazla taraftar vardı. Tribünler ilk düdükle birlikte desteğe başladı, peş peşe gelen gollerle birlikte coşku tavan yaptı.



Cim Bom ikinci devreye 4-0'lık galibiyetle başlarken, taraftarlar da şampiyonluk şarkılarıyla stadı inletti, Meksika Dalgası'yla görsel şölen yaşandı.



ZAFERİ BERABER KUTLADILAR



Kerem'in müthiş frikik golü ve Zaniolo'nun harika füzesiyle skor 6-0 olurken, tribünler de büyük sevinç yaşadı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, tüm futbolcuların adlarını haykırarak tezahüratlarda bulundu. 90 dakikanın sonunda ise oyuncular ve tribünler, farklı zaferi birlikte kutladı.



