Galatasaray'da tribün geliri doğrudan transfere

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon kombinelerinden elde ettiği büyük geliri futbol takımına yatırım olarak kullanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tribün geliri doğrudan transfere
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11 Mayıs 2023 10:03
Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda...

Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına 320 milyon TL sıcak para girdi. Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı.

Yönetim ilgiden memnun ve takıma büyük yatırımlar yapmaya devam edilecek. 

 
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