Galatasaray'da travma korkusu!

Galatasaray'da Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesinin, genç futbolcuların gözünü korkutmasından endişe ediliyor. Terim ve ekibi, böyle bir olumsuzluğun yaşanmaması için uğraşıyor.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da travma korkusu!
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22 Eylül 2021 08:56
Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan yenilgi sonrasında tribünlerin gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindarın haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması...

Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.

Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor. 

 

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