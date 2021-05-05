Galatasaray'da transferin sponsoru: Mbaye Diagne

Premier Lig'de Mbaye Diagne iyice göze girdi. Wolverhampton'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı. Championship'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen West Bromwich, sezon biter bitmez G.Saray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra Diagne'yi isteyen takımlar arasında Crystal Palace ve Brighton da bulunuyor.



Sarı- kırmızılılar, Diagne'den gelen parayı Gedson ve Halil transferlerinde kullanmayı hedefliyor. Gedson'u Benfica'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, Brentford'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak.



Fatih Terim'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek.



Sarı kırmızılılar Henry Onyekuru için ise yeni bir kiralık girişiminde bulunmayı düşünüyor.



