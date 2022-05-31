Galatasaray'da transferin kilit ismi: Cenk Ergün

Galatasaray 'da çeşitli dönemlerde idari menajerlik görevinde bulunan, son olarak Dursun Özbek başkanlığındaki şampiyonluk kadrosunu kuran Cenk Ergün, bu dönemde de başkan adaylarının paylaşamadığı isim oldu.



11 Haziran'da gerçekleşecek kongrede kimin başkan seçileceği büyük merak konusu. Ancak başkan kim olursa olsun, transfer işlerini kimin yürüteceği şimdiden belli. Hatırlanacağı üzere başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesini Cenk Ergün'e emanet edeceğini açıklamıştı. İptal edilen kongrede aday olmayan, ancak yeni seçim öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek ise uzun süredir Hamamcıoğlu adına transfer görüşmeleri yapan Ergün'e bir mesaj yolladı.



Mesaj üstüne açıklama



"Çok taraflı hareket ediyorsun" diyerek Ergün'ün Hamamcıoğlu'na yakın olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Dursun Özbek'in de eski yol arkadaşıyla tekrar çalışmak istediği ortaya çıktı. Cenk Ergün de Özbek'ten gelen bu mesaj sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak, "Ben iki adaya da eşit mesafede bir profesyonelim" diyerek, Eşref Hamamcıoğlu cephesinde şaşkınlık, Dursun Özbek cephesinde ise sevinç yaratmıştı.



Aynı görevle devam edecek



Ergün'ün şu sıralarda her iki adayın da transfer listelerini tamamlamaya çalıştığı, hem oyuncularla hem de hoca adaylarıyla masaya oturduğu belirtiliyor. Seçimden sonra kim başkan seçilirse seçilsin, Cenk Ergün'ün yine idari menacer olarak kulüpte profesyonel bir göreve getirileceği öğrenildi. Takviyelerin ve sezon açılış programının daha fazla gecikmemesi adına da Cenk Ergün şimdiden transfer işlerini bitirmeye çalışıyor.



Biletini Terim kesmişti



Özbek'le birlikte çalışırken, Igor Tudor'la yolların ayrılması ve Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle beraber, Cenk Ergün de Florya'daki görevlerinden pasifize edilmişti. O dönem yapılan erken seçimi de Mustafa Cengiz'in kazanması, kısa süre içinde Ergün'ün yolun sonuna gelmesine yol açmıştı. Bu durumda Özbek'in yine Fatih Terim'le çalışması halinde Cenk Ergün'ün akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.





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