Galatasaray'da transferin ikinci perdesi açılıyor

Sol bek için Angelino, hücuma Wilfried Zaha, forvete Mauro Icardi'yi transfer eden, savunmayı Kaan Ayhan ile güçlendiren, ileri uca da Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu ekleyen Galatasaray, öncelikli ihtiyaçlarını giderdi. Yönetimin, şimdiki hedefi Devler Ligi için rotasyonlu bir kadro oluşturmak ve takımdan gidebilecek oyuncuları düşünerek, bu isimlerin yerini doldurmak. İlk etapta Cim Bom, savunmanın merkezi için alternatif isim arıyor.
KEREM DEMİRBAY İMZAYA HAZIR
Özellikle Victor Nelsson'un, 25 milyon euro'luk satın alma maddesinin kullanılması halinde B planı arayan Aslan, arayışlarına devam ediyor. Orta saha için de Kerem Demirbay ile normal şartlar altında anlaşma sağlandı. Ancak Bayer Leverkusen ile yapılan görüşmeler uzayınca resmi imza da hafta içine kaldı. İki kulüp arasında sözleşmenin detayları konusunda el sıkışılır sıkışılmaz transfer açıklanacak.
RASHICA'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ayrıca Milot Rashica'nın da geleceği konusunda bu hafta net bir kararın verilmesi bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusunun kulübü Norwich, transfer için 6.5 milyon euro'ya kadar indi. Aslan, son bir kez daha pazarlık yapmak isterken, bu transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan hücum hattında yer alan isimlerin satılma ihtimaline karşı da on numara için alternatif isim bakılıyor.
KEREM DEMİRBAY İMZAYA HAZIR
Özellikle Victor Nelsson'un, 25 milyon euro'luk satın alma maddesinin kullanılması halinde B planı arayan Aslan, arayışlarına devam ediyor. Orta saha için de Kerem Demirbay ile normal şartlar altında anlaşma sağlandı. Ancak Bayer Leverkusen ile yapılan görüşmeler uzayınca resmi imza da hafta içine kaldı. İki kulüp arasında sözleşmenin detayları konusunda el sıkışılır sıkışılmaz transfer açıklanacak.
RASHICA'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ayrıca Milot Rashica'nın da geleceği konusunda bu hafta net bir kararın verilmesi bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusunun kulübü Norwich, transfer için 6.5 milyon euro'ya kadar indi. Aslan, son bir kez daha pazarlık yapmak isterken, bu transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan hücum hattında yer alan isimlerin satılma ihtimaline karşı da on numara için alternatif isim bakılıyor.