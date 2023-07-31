Galatasaray'da transferin ikinci perdesi açılıyor

Galatasaray'da öncelikli ihtiyaçların ardından kadrodaki alternatifleri artırmak üzere transfer çalışmaları devam edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transferin ikinci perdesi açılıyor
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31 Temmuz 2023 08:07
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 08:16
Sol bek için Angelino, hücuma Wilfried Zaha, forvete Mauro Icardi'yi transfer eden, savunmayı Kaan Ayhan ile güçlendiren, ileri uca da Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu ekleyen Galatasaray, öncelikli ihtiyaçlarını giderdi. Yönetimin, şimdiki hedefi Devler Ligi için rotasyonlu bir kadro oluşturmak ve takımdan gidebilecek oyuncuları düşünerek, bu isimlerin yerini doldurmak. İlk etapta Cim Bom, savunmanın merkezi için alternatif isim arıyor.



KEREM DEMİRBAY İMZAYA HAZIR

Özellikle Victor Nelsson'un, 25 milyon euro'luk satın alma maddesinin kullanılması halinde B planı arayan Aslan, arayışlarına devam ediyor. Orta saha için de Kerem Demirbay ile normal şartlar altında anlaşma sağlandı. Ancak Bayer Leverkusen ile yapılan görüşmeler uzayınca resmi imza da hafta içine kaldı. İki kulüp arasında sözleşmenin detayları konusunda el sıkışılır sıkışılmaz transfer açıklanacak.

RASHICA'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ayrıca Milot Rashica'nın da geleceği konusunda bu hafta net bir kararın verilmesi bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusunun kulübü Norwich, transfer için 6.5 milyon euro'ya kadar indi. Aslan, son bir kez daha pazarlık yapmak isterken, bu transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan hücum hattında yer alan isimlerin satılma ihtimaline karşı da on numara için alternatif isim bakılıyor.



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